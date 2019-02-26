Винни Джонс – о наглом поступке Кепы в матче с Манчестер Сити: Забери свой зад с поля, если так хочет тренер

Брутальная легенда английского футбола и кино Винни Джонс в своем стиле прокомментировал скандальный эпизод в финальном матче Кубка английской лиги Манчестер Сити – Челси (4:3 пен.).

"В свое время, если бы я был капитаном, я бы подошел к Кепе и сказал: "Забери свой зад с поля! Если тренер хочет, чтобы ты ушел, ты идешь, приятель". Но никто из игроков Челси этого не делал.

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Деннис Уайз (легенда Челси – прим.), вероятно, схватил бы его за носки. Я схватил бы его за шиворот и потащил бы с поля.

В этой команде Челси нет большого лидера. Эден Азар – фантастический игрок, но он не лидер. Такое ощущение, что школьный учитель в отъезде, и дети делают все, что им хочется", – цитирует Джонса talksport.

Напомним, в конце второго экстра-тайма финального матча наставник лондонского клуба решил заменить Кепу на Кабальеро. Молодой голкипер начал спорить с тренером и наотрез отказался покидать поле, чем вывел из себя итальянского специалиста.

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