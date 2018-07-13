Вінісіус Жуніор зворушливо попрощався з Фламенго перед вильотом в Мадрид

Бразильський півзахисник Вінісіус Жуніор в понеділок приєднається до мадридського Реала.

"Не вистачає слів, щоб описати, що я відчуваю і наскільки щасливим я був у цій футболці, в цьому клубі, який я люблю з дня мого народження. Тут я провів найкращі моменти мого життя. Я хочу подякувати, перш за все, Богові та всім, хто допомагав мені тут.

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У п'ятницю я вилітаю в Мадрид. Знайду собі житло, а в понеділок вже вийду на тренування. Я трохи нервую через новий етап в моєму житті. Я дуже молодий, але вже буду грати за мадридський Реал. Це велика мрія, яка здійснилася.

Навіть у моїх найкращих мріях я не уявляв таку прекрасну і чудову кар'єру. І іноді мені цікаво, чи я заслуговую цього?! Дякую Богові щодня, що він може дати мені ще більшу силу, щоб здійснювати мрії.

Дякую, Фламенго. Я люблю тебе! До побачення" – написав Вінісіус Жуніор в Instagram.

Вінісіус Жуніор ще в травні минулого року знав, що перейде в Реал. Саме тоді "вершкові" домовилися з Фламенго про перехід футболіста за 40,5 мільйонів фунтів.

Бразильський закон забороняє гравцеві, якому не виповнилося 18 років, приєднуватися до європейського клубу. У четвер Жуніору виповнилося 18 років. Скоро він прибуде в Реал.