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Вінісіус Жуніор зворушливо попрощався з Фламенго перед вильотом в Мадрид

00:56 24 Читать на русском
Вінісіус Жуніор зворушливо попрощався з Фламенго перед вильотом в Мадрид
Вінісіус Жуніор / фото із соцмереж

Бразильський півзахисник Вінісіус Жуніор в понеділок приєднається до мадридського Реала.

"Не вистачає слів, щоб описати, що я відчуваю і наскільки щасливим я був у цій футболці, в цьому клубі, який я люблю з дня мого народження. Тут я провів найкращі моменти мого життя. Я хочу подякувати, перш за все, Богові та всім, хто допомагав мені тут.

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У п'ятницю я вилітаю в Мадрид. Знайду собі житло, а в понеділок вже вийду на тренування. Я трохи нервую через новий етап в моєму житті. Я дуже молодий, але вже буду грати за мадридський Реал. Це велика мрія, яка здійснилася.

Навіть у моїх найкращих мріях я не уявляв таку прекрасну і чудову кар'єру. І іноді мені цікаво, чи я заслуговую цього?! Дякую Богові щодня, що він може дати мені ще більшу силу, щоб здійснювати мрії.

Дякую, Фламенго. Я люблю тебе! До побачення" – написав Вінісіус Жуніор в Instagram.

Вінісіус Жуніор ще в травні минулого року знав, що перейде в Реал. Саме тоді "вершкові" домовилися з Фламенго про перехід футболіста за 40,5 мільйонів фунтів.

Бразильський закон забороняє гравцеві, якому не виповнилося 18 років, приєднуватися до європейського клубу. У четвер Жуніору виповнилося 18 років. Скоро він прибуде в Реал.

Faltam palavras para descrever o que eu sinto e o quanto eu fui feliz com essa camisa, nesse Clube que eu amo desde que nasci. Passei os melhores momentos da minha vida e os piores também.. e hoje saio daqui feliz, honrado, realizado, orgulhoso, e muito mais. Quero agradecer primeiramente a Deus e a todos que me ajudaram até aqui. A maior torcida do Mundo, e todos os torcedores dos outros times que sempre me mandam mensagens e acompanham o meu futebol! Na sexta-feira embarco pra Espanha/Madrid e estou um pouco nervoso, ansioso pra essa nova etapa da minha vida. Um novo desafio que eu venho superando, sendo tão novo. Que Deus possa me abençoar e também a minha família, que meus amigos possam me ajudar mais e mais que sem dúvida esse é o maior sonho e desafio da minha. Obrigado, obrigado e obrigado. Nem nos meus melhores sonhos eu sonhava com esse início de carreira lindo e maravilhoso. E as vezes fico pensando... Será que eu mereço tanto?! Agradeço a Deus todos os dias, que ele possa me dar ainda mais forças para realizar mais os meus sonhos. Valeu, @flamengo . Eu te amo. Eu sou Mengão! Até logo. ️️

Допис, поширений Vinicius Jr. (@viniciusjunior)

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