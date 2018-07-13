Винисиус Жуниор трогательно попрощался с Фламенго перед вылетом в Мадрид

Бразильский полузащитник Винисиус Жуниор в понедельник присоединится к мадридскому Реалу.

"Не хватает слов, чтобы описать, что я чувствую и насколько счастливым я был в этой футболке, в этом клубе, который я люблю со дня моего рождения. Здесь я провел лучшие моменты моей жизни. Я хочу поблагодарить, прежде всего, Бога и всех, кто помогал мне здесь.

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В пятницу я вылетаю в Мадрид. Найду себе жилье, а в понедельник уже выйду на тренировку. Я немного нервничаю из-за нового этапа в моей жизни. Я очень молодой, но уже буду играть за мадридский Реал. Это большая мечта, которая осуществилась.

Даже в моих лучших мечтах я не представлял такую ​​прекрасную и замечательную карьеру. И иногда мне интересно, заслуживаю ли я этого ?! Благодарю Бога каждый день, что он может дать мне еще большую силу, чтобы осуществлять мечты.

Спасибо, Фламенго. Я люблю тебя! До свидания", – написал Винисиус Жуниор в Instagram.

Винисиус Жуниор еще в мае прошлого года знал, что перейдет в Реал. Именно тогда "сливочные" договорились с Фламенго о переходе футболиста за 40,5 миллиона фунтов.

Бразильский закон запрещает игроку, которому не исполнилось 18 лет, присоединяться к европейскому клубу. В четверг Жуниору исполнилось 18 лет. Скоро он прибудет в Реал.