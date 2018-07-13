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Винисиус Жуниор трогательно попрощался с Фламенго перед вылетом в Мадрид

00:56 15 Читати українською
Винисиус Жуниор трогательно попрощался с Фламенго перед вылетом в Мадрид
Винисиус Жуниор / фото из соцсетей

Бразильский полузащитник Винисиус Жуниор в понедельник присоединится к мадридскому Реалу.

"Не хватает слов, чтобы описать, что я чувствую и насколько счастливым я был в этой футболке, в этом клубе, который я люблю со дня моего рождения. Здесь я провел лучшие моменты моей жизни. Я хочу поблагодарить, прежде всего, Бога и всех, кто помогал мне здесь.

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В пятницу я вылетаю в Мадрид. Найду себе жилье, а в понедельник уже выйду на тренировку. Я немного нервничаю из-за нового этапа в моей жизни. Я очень молодой, но уже буду играть за мадридский Реал. Это большая мечта, которая осуществилась.

Даже в моих лучших мечтах я не представлял такую ​​прекрасную и замечательную карьеру. И иногда мне интересно, заслуживаю ли я этого ?! Благодарю Бога каждый день, что он может дать мне еще большую силу, чтобы осуществлять мечты.

Спасибо, Фламенго. Я люблю тебя! До свидания", – написал Винисиус Жуниор в Instagram.

Винисиус Жуниор еще в мае прошлого года знал, что перейдет в Реал. Именно тогда "сливочные" договорились с Фламенго о переходе футболиста за 40,5 миллиона фунтов.

Бразильский закон запрещает игроку, которому не исполнилось 18 лет, присоединяться к европейскому клубу. В четверг Жуниору исполнилось 18 лет. Скоро он прибудет в Реал.

Faltam palavras para descrever o que eu sinto e o quanto eu fui feliz com essa camisa, nesse Clube que eu amo desde que nasci. Passei os melhores momentos da minha vida e os piores também.. e hoje saio daqui feliz, honrado, realizado, orgulhoso, e muito mais. Quero agradecer primeiramente a Deus e a todos que me ajudaram até aqui. A maior torcida do Mundo, e todos os torcedores dos outros times que sempre me mandam mensagens e acompanham o meu futebol! Na sexta-feira embarco pra Espanha/Madrid e estou um pouco nervoso, ansioso pra essa nova etapa da minha vida. Um novo desafio que eu venho superando, sendo tão novo. Que Deus possa me abençoar e também a minha família, que meus amigos possam me ajudar mais e mais que sem dúvida esse é o maior sonho e desafio da minha. Obrigado, obrigado e obrigado. Nem nos meus melhores sonhos eu sonhava com esse início de carreira lindo e maravilhoso. E as vezes fico pensando... Será que eu mereço tanto?! Agradeço a Deus todos os dias, que ele possa me dar ainda mais forças para realizar mais os meus sonhos. Valeu, @flamengo . Eu te amo. Eu sou Mengão! Até logo. ️️

Допис, поширений Vinicius Jr. (@viniciusjunior)

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