Вінісіус пропустить 2 місяці через травму, отриману в матчі з Аяксом

Травма нападника Реала Вінісіуса Жуніора, отримана в матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Аякса, виявилася серйознішою, ніж передбачалося спочатку.

Прес-служба Реала повідомила, що після після поглибленого медичного обстеження у Вінісіуса був діагностований розрив зв'язки великогомілкового суглоба правої ноги. Клуб не уточнює терміни відновлення гравця. Однак зазвичай на лікування подібних пошкоджень потрібно не менше 2-х місяців.

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Ймовірніше за все, повернення Вінісіуса на поле відбудеться не раніше 36-го туру Прімери, в якому "вершкові" зіграють з Вальядолідом.

Зауважимо, що 18-річний футболіст провів 28 матчів за основну команду Реала з моменту його переходу з Фламенго, забивши чотири голи.

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