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Вінісіус пропустить 2 місяці через травму, отриману в матчі з Аяксом

15:33 517 Читать на русском
Вінісіус пропустить 2 місяці через травму, отриману в матчі з Аяксом
Вінісіус Жуніор / фото із соцмереж

Травма нападника Реала Вінісіуса Жуніора, отримана в матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Аякса, виявилася серйознішою, ніж передбачалося спочатку.

70’ Марко Асенсіо
93’ Начо
 
Хакім Зієш 7’
Давід Нерес 18’
Душан Тадіч 64’
Лассе Шьоне 72’

Прес-служба Реала повідомила, що після після поглибленого медичного обстеження у Вінісіуса був діагностований розрив зв'язки великогомілкового суглоба правої ноги. Клуб не уточнює терміни відновлення гравця. Однак зазвичай на лікування подібних пошкоджень потрібно не менше 2-х місяців.

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Ймовірніше за все, повернення Вінісіуса на поле відбудеться не раніше 36-го туру Прімери, в якому "вершкові" зіграють з Вальядолідом.

Зауважимо, що 18-річний футболіст провів 28 матчів за основну команду Реала з моменту його переходу з Фламенго, забивши чотири голи.

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Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Реал Мадрид - Аякс Ліга чемпіонів Жуніор Вінісіус Жуніор Вінісіус
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