toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ТОТТЕНХЕМ - МАНЧЕСТЕР СІТІ ЛІВЕРПУЛЬ - ПОРТУ

Сексапільна дівчина зірки Динамо купається повністю оголеною – гаряче фото

14:50 5325 Читать на русском
Сексапільна дівчина зірки Динамо купається повністю оголеною – гаряче фото
Марі Бокел

Чарівна друга половинка Беньяміна Вербіча поділилася зі своїми підписниками в Інстаграм дуже відвертим сторіс.

Дівчина хавбека Динамо може плавати не тільки у теплих водах на Мальдівах, а й у себе на батьківщині в Данії, де зараз навіть прохолодніше, ніж в Україні. Причому Марі не соромиться купатись повністю оголеною.

Вербіч показав свою дівчину – сексапільна Марі Бокел, яка надихає зірку Динамо

Теги
Динамо Динамо Дівчата футболістів Дівчина дня Беньямін Вербіч Беньямін Вербіч
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Ліверпуль – Порту: анонс матчу Ліги чемпіонів
    Ліга чемпіонів — 08:30645 Ліверпуль – Порту: анонс матчу Ліги чемпіонів
5
год
:
15
хв
Тоттенхем
22:00
Манчестер Сіті
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук