Сексапільна дівчина зірки Динамо купається повністю оголеною – гаряче фото

Чарівна друга половинка Беньяміна Вербіча поділилася зі своїми підписниками в Інстаграм дуже відвертим сторіс.

Дівчина хавбека Динамо може плавати не тільки у теплих водах на Мальдівах, а й у себе на батьківщині в Данії, де зараз навіть прохолодніше, ніж в Україні. Причому Марі не соромиться купатись повністю оголеною.

Вербіч показав свою дівчину – сексапільна Марі Бокел, яка надихає зірку Динамо