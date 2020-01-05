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Вінісіус кумедно пояснив, чому пропустив післяматчеву розминку Реала

13:56 232 Читать на русском
Вінісіус кумедно пояснив, чому пропустив післяматчеву розминку Реала
Вінісіус Жуніор / Marca

Вінгер мадридського Реала Вінісіус Жуніор не виявив особливого бажання тренуватись після матчу 19-го туру Ла Ліги проти Хетафе (3:0).

 
Давід Соріа 34’
Рафаель Варан 53’
Лука Модріч 90+6’
34’ Давід Соріа
53’ Рафаель Варан
90+6’ Лука Модріч

Вінісіус не надто активно виконував вправи після поєдинку проти Хетафе, про що зазначає Moviestar+.

Дубль Варана і вражаючий забіг Модріча на пів поля у відеоогляді матчу Хетафе – Реал – 0:3

"Віні, ти маєш зробити ці вправи", – зазначив один із тренерів Реал. Однак бразилець після тривалої дискусії заявив, що втомився та відправився до роздягальні. Пізніше Вінісіус виправдався тим, що не бачив вказівок тренера.

До слова, бразилець з'явився на полі на 71 хвилині та допоміг Реалу розгромити Хетафе (3:0).

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Теги
Іспанія Відеоновини Жуніор Вінісіус Жуніор Вінісіус Хетафе - Реал Мадрид Реал Мадрид Реал Мадрид
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