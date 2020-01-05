Вінісіус кумедно пояснив, чому пропустив післяматчеву розминку Реала

Вінгер мадридського Реала Вінісіус Жуніор не виявив особливого бажання тренуватись після матчу 19-го туру Ла Ліги проти Хетафе (3:0).

Вінісіус не надто активно виконував вправи після поєдинку проти Хетафе, про що зазначає Moviestar+.

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"Віні, ти маєш зробити ці вправи", – зазначив один із тренерів Реал. Однак бразилець після тривалої дискусії заявив, що втомився та відправився до роздягальні. Пізніше Вінісіус виправдався тим, що не бачив вказівок тренера.

До слова, бразилець з'явився на полі на 71 хвилині та допоміг Реалу розгромити Хетафе (3:0).

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