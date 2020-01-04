Дубль Варана і вражаючий забіг Модріча на пів поля у відеоогляді матчу Хетафе – Реал – 0:3

Реал впевнено розгромив Хетафе в рамках 19 туру Прімери. Дивіться відео голів та головних моментів матчу на сайті "Футбол 24".

Команди обмінялися кількома небезпечними моментами у першому таймі, однак забили лише гості. Варан скористався невдалою грою Сорії на виході і головою переправив м'яч у сітку.

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Після перерви француз оформив дубль, знову вдало зігравши на другому поверсі після подачі партнера. Розгром сусідів довершив Лука Модріч. У компенсований час хорват підтримав довжелезний забіг Вальверде лівим флангом і замкнув його передачу на порожні ворота – 3:0.