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Дубль Варана і вражаючий забіг Модріча на пів поля у відеоогляді матчу Хетафе – Реал – 0:3

4 січня 23:38 128 Читать на русском
Дубль Варана і вражаючий забіг Модріча на пів поля у відеоогляді матчу Хетафе – Реал – 0:3
Хетафе – Реал – 0:3 – відео голів та огляд матчу

Реал впевнено розгромив Хетафе в рамках 19 туру Прімери. Дивіться відео голів та головних моментів матчу на сайті "Футбол 24".

 
Давід Соріа 34’
Рафаель Варан 53’
Лука Модріч 90+6’
34’ Давід Соріа
53’ Рафаель Варан
90+6’ Лука Модріч

Команди обмінялися кількома небезпечними моментами у першому таймі, однак забили лише гості. Варан скористався невдалою грою Сорії на виході і головою переправив м'яч у сітку.

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Після перерви француз оформив дубль, знову вдало зігравши на другому поверсі після подачі партнера. Розгром сусідів довершив Лука Модріч. У компенсований час хорват підтримав довжелезний забіг Вальверде лівим флангом і замкнув його передачу на порожні ворота – 3:0.

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Іспанія Відеоновини Хетафе - Реал Мадрид Хетафе Хетафе Реал Мадрид Реал Мадрид
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