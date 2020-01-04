Реал розгромив Хетафе на виїзді та перервав провальну серію – нелогічний результат, феноменальний конкурент Луніна

Хетафе поступився Реалу (0:3) в 19-му турі чемпіонату Іспанії. Рахунок та огляд матчу Прімери 2019/20 читайте на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансяція Хетафе – Реал на "Футбол 24", розпочався о 17:00. Напрочуд нудні стартові 20 хвилин. Крім удару Бензема на 28-й секунді з позиції, з якої забивають 5 разів зі 100, абсолютні нулі у плані креативу. Хетафе блискуче пресингував ще поблизу воріт Реала, виграючи чимало боротьби. Не дивно, що і прем'єрний гольовий момент створили господарі. Одна з численних дальніх передач привела до виносу Варана та підбирання Арамбаррі. Могутній удар з льоту полетів не в кут, тому Куртуа не без проблем, але парирував. Йшла 24-а хвилина... Анхель ще двічі приклався метрів з 10. Реал же просто бездарно виглядав за півгодини після стартового свистка арбітра.

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І тим безглуздішим став епізод на 35-й хвилині. Кроос подав штрафний, Ферлан Менді з протилежного флангу додав. Сорія з переляку побіг у центр штрафного, і Варан його переграв на другому поверсі. Мадрид взяв на озброєння просту тактику Хетафе і створив ще один момент. Закидання на Бензема з глибини, Карім обіграв захисника, однак воротаря не прошив у ближньому бою. Фаджр відповів ударом після скидання Варана. Куртуа знову ефектно потягнув. А вже в компенсований час Анхель виграв повітряну дуель і пробив з меж воротарського. Майбутній конкурент Луніна і тут зіграв вище всяких похвал, склавшись і виручивши від вірного гола.

Nope.



Courtois begins the new decade just as he finished the last! #GetafeRealMadrid pic.twitter.com/sHISPclJKP — LaLiga (@LaLigaEN) January 4, 2020

Команда Бордаласа почала другий тайм ще активніше. Куртуа спробували переграти ударом низом, але Тібо й ногами блискуче відвів загрозу. У перерві змінила авторство першого взяття воріт. Записали автогол Сорії. Варан не образився і забив після подачі Крооса. VAR дуже довго вирішував, чи зараховувати м'яч, забитий на межі офсайду. У підсумку підтвердили, що Варан відзначився легальним чином. Господарі трохи розкрилися і проспали забігання Бейла на дальній пас одного з центрбеків "вершкових" (Варан і Мілітао сьогодні по моменту створили партнерам у такий спосіб). Утім, валлієць пробачив, по-піжонськи спробувавши перекинути голкіпера.

Мата двічі змарнував нагоди пробити з кількох метрів, обираючи не найкращі варіанти розвитку атаки. Карвахаль здалеку перевірив пильність воротаря Хетафе. Гравці, які вийшли на заміну, ледь не організували третій гол. Йовіч скористався хаосом і видав Вінісіусу на удар під кутом. Бразилець не виконав. Бейл після класного розрізного пасу ще одного джокера Вальверде з двох поспіль спроб не зміг переграти воротаря і оборону. Зате Гарет розвернув атаку, яку почав Менді зі своєї половини. Вальверде прошмигнув лівим краєм, а Модріч забивав у порожні ворота. Не зовсім заслужений розгромний тріумф "вершкових".

За очікуваними голами "королі" ніби і награли на перемогу (2,19 проти 1,62), але свої основні моменти створили вже в заключні хвилини, коли суперник відчайдушно намагався повернутися в гру. Господарі заслужили як мінімум нічию. Однак неймовірні сьогодні Куртуа (4 круті сейви, у Тібо 13 сухих матчів з його останніх 18), 2 стандарти та несподіваний бомбардир Варан (крім голів, один з лідерів за виносами, перехопленнями і повітряними дуелями) вирішили все інакше. Реал перервав серію 3-х матчів поспіль, які завершувалися нічиїми. Причому в одній звітній зустрічі команда Зідана забила більше, ніж за 3 попередні тури разом. Мадрид набрав 40 очок та обійшов Барселону до її дербі з Еспаньйолом на 1 бал, очоливши таблицю Прімери. Хетафе залишається 7-м, відстаючи від зони ЛЧ на 2 бали, а від лідера – на 10.