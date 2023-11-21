"Чому Назарина і Таловєров у збірній? Чому не викликали Сарапія? У нього уже зіграний дует зі Сватком. Якщо основна пара центральних захисників травмується, то пара Сваток-Сарапій виглядає надійнішою.

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Чим заслужив Таловєров виклик у головну команду? Тим, що він грає за кордоном чи, можливо, іншими моментами? А Назарина тим, що грає за чемпіона України? Гуцуляк, який забив п'ять голів, не потрапив навіть в резервний список. Це ненормально. Тут є багато нюансів, можливо, це і не корупція, але дійсно виникає багато питань", – поділився Циганик у програмі Циганик Live.

Додамо, що Україна не змогла перемогти Італію у вирішальному поєдинку відбору до Євро-2024, зігравши внічию (0:0). "Синьо-жовті" ще мають шанси вийти на чемпіонат Європи через плей-офф Ліги націй. Слід зауважити, що і Сарапій, і Гуцуляк захищають кольори лідера української першості – СК Дніпро-1.

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