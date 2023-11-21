"Почему Назарина и Таловеров в сборной? Почему не вызвали Сарапия? У него уже сыгранный дуэт со Сватком. Если основная пара центральных защитников травмируется, то пара Сваток-Сарапий выглядит надежнее.

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Чем заслужил Таловеров вызов в главную команду? Тем, что он играет за границей или, возможно, другими моментами? А Назарина тем, что играет за чемпиона Украины? Гуцуляк, забивший пять голов, не попал даже в резервный список. Это не нормально. Здесь есть много нюансов, возможно, это и не коррупция, но действительно возникает много вопросов", – поделился Цыганык в программе Цыганык Live.

Добавим, что Украина не смогла победить Италию в решающем поединке отбора к Евро-2024, сыграв вничью (0:0). "Сине-желтые" еще имеют шансы выйти на чемпионат Европы через плей-офф Лиги наций. Следует заметить, что и Сарапий, и Гуцуляк защищают цвета лидера украинского первенства – СК Днепр-1.

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