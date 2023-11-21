Півзахисник збірної Італії Давіде Фраттезі висловив свою думку щодо моменту з Крістанте та Мудриком в матчі проти України у завершальному турі відбору до Євро-2024.

"Ми знали, якщо нам не вдасться забити в перші шістдесят хвилин, все буде складніше. Потім Україна почала грати фізично, високо. Ми страждали, але гра була хорошою.

Україна в плей-офф відбору на Євро-2024: потенційні суперники, 33% на погане жеребкування

Вихід віч-на-віч? Так, я думав про те, як ударити. В Лізі чемпіонів проти Бенфіки Трубін завжди виходив з розставленими ногами, і я намагався пробити поміж ніг, але не вдалося.

Крістанте та Мудрик? Не все так однозначно. Схоже, що він його не торкнувся, потім з поля я, чесно кажучи, нічого не бачив. Якщо подивитися повтор, то здається, контакт був. Якщо взяти інший ракурс – то ні.

Ми – Італія, ми – чинні чемпіони, і ми поїдемо на Євро, намагаючись повторити щось фантастичне", – цитує Фраттезі сайт Альфредо Педулли.

Нагадаємо, що наприкінці матчу Мудрик впав в штрафному майданчику після боротьби з Крістанте. Арбітр зустрічі вирішив, що пенальті не було і гра продовжилась. У підсумку Україна та Італія зіграли внічию. Команда Реброва з групи не вийшла, втім, зможе побороти за путівку не Євро-2024 в плей-офф Ліги Націй.

"Україну обікрали": Мудрик проти УЄФА, Ребров вище "колгоспу Петракова" і за що підгоріло Циганкову – "хвате нить!"