Напередодні Газіантеп зустрічався з Хатайспором у матчі 28-го туру турецької Суперліги. Матч завершився нічиєю 2:2.

"У нас спільний ворог": грузинський форвард відсвяткував гол у чемпіонаті Кіпру з українським прапором

Лобжанідзе віддав результативну передачу на Ель-Каабі, коли той забивав другий м'яч "біло-бордових". Під час святкування Саба на камеру продемонстрував футболку з прапором України. Після матчу грузин опублікував ще й пост на підтримку нашої країни.

До слова, 27-річний вінгер є провідним гравцем Хатайспора. Цього сезону він провів на клубному рівні 30 поєдинків, записавши до свого активу шість голів та дев'ять асистів.

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