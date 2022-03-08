Вінгер збірної Грузії після асисту продемонстрував футболку з прапором України
Гравець Хатайспора та збірної Грузії Саба Лобжанідзе красномовно підтримав Україну у війні з російським загарбником.
Напередодні Газіантеп зустрічався з Хатайспором у матчі 28-го туру турецької Суперліги. Матч завершився нічиєю 2:2.
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Лобжанідзе віддав результативну передачу на Ель-Каабі, коли той забивав другий м'яч "біло-бордових". Під час святкування Саба на камеру продемонстрував футболку з прапором України. Після матчу грузин опублікував ще й пост на підтримку нашої країни.
До слова, 27-річний вінгер є провідним гравцем Хатайспора. Цього сезону він провів на клубному рівні 30 поєдинків, записавши до свого активу шість голів та дев'ять асистів.
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