Накануне Газиантеп встречался с Хатайспором в матче 28-го тура турецкой Суперлиги. Матч завершился ничьей 2:2.

"У нас общий враг": грузинский форвард отпраздновал гол в чемпионате Кипра с украинским флагом

Лобжанидзе отдал результативную передачу на Эль-Кааби, когда тот забивал второй мяч "бело-бордовых". Во время празднования Саба на камеру продемонстрировал футболку с флагом Украины. После матча грузин опубликовал и пост в поддержку нашей страны.

К слову, 27-летний вингер является ведущим игроком Хатайспора. В этом сезоне он провел на клубном уровне 30 поединков, записав в свой актив шесть голов и девять ассистов.