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Вінгер Шахтаря Сіпріано зацікавив Удінезе

11:11 348 Читать на русском
Вінгер Шахтаря Сіпріано зацікавив Удінезе
Маркіньйос Сіпріано / ФК Шахтар

Вінгер Шахтаря Маркіньйос Сіпріано може влітку переїхати у італійський чемпіонат.

Італійський Удінезе проявляє інтерес до півзахисника Шахтаря Маркіньйоса Сіпріано, повідомляє Mondoudinese.it з посиланням на Messaggero Veneto.

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Наразі невідомо про який вид трансферу йде мова, бразилець може перейти в Італію як на правах оренди, так і як повноцінний гравець.

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Нагадаємо, Сіпріано перейшов у Шахтар влітку минулого року, за неофіційною інформацію "гірники" заплатили Сан-Паулу 1 мільйон євро. У цьому сезоні 20-річний бразилець зіграв за донецьку команду 6 матчів в усіх турнірах.

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Трансфери Трансфери Шахтаря Трансфери чемпіонату України Маркіньйос Сіпріано Маркіньйос Сіпріано Шахтар Шахтар Удінезе Удінезе
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