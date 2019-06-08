Вінгер Шахтаря Сіпріано зацікавив Удінезе

Вінгер Шахтаря Маркіньйос Сіпріано може влітку переїхати у італійський чемпіонат.

Італійський Удінезе проявляє інтерес до півзахисника Шахтаря Маркіньйоса Сіпріано, повідомляє Mondoudinese.it з посиланням на Messaggero Veneto.

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Наразі невідомо про який вид трансферу йде мова, бразилець може перейти в Італію як на правах оренди, так і як повноцінний гравець.

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Нагадаємо, Сіпріано перейшов у Шахтар влітку минулого року, за неофіційною інформацію "гірники" заплатили Сан-Паулу 1 мільйон євро. У цьому сезоні 20-річний бразилець зіграв за донецьку команду 6 матчів в усіх турнірах.