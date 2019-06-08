Вингер Шахтера Сиприано заинтересовал Удинезе

Вингер Шахтера Маркиньос Сиприано может летом перебраться в итальянский чемпионат.

Итальянский Удинезе проявляет интерес к полузащитнику Шахтера Маркиньосу Сиприано, сообщает Mondoudinese.it со ссылкой на Messaggero Veneto.

Маркиньос Сиприано заинтересовал лиссабонский Спортинг

Пока неизвестно про какой вид трансфера идет речь, бразилец может перейти в Италию как на правах аренды, так и в качестве полноценного игрока.

Сиприано хочет повторить в Шахтере путь Фернандиньо, Виллиана и Фреда

Напомним, Сиприано перешел в Шахтер летом прошлого года, по неофициальной информации "горняки" заплатили Сан-Паулу 1 миллион евро. В этом сезоне 20-летний бразилец сыграл за донецкую команду 6 матчей во всех турнирах.