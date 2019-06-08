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Вингер Шахтера Сиприано заинтересовал Удинезе

11:11 45 Читати українською
Вингер Шахтера Сиприано заинтересовал Удинезе
Маркиньос Сиприано / ФК Шахтер

Вингер Шахтера Маркиньос Сиприано может летом перебраться в итальянский чемпионат.

Итальянский Удинезе проявляет интерес к полузащитнику Шахтера Маркиньосу Сиприано, сообщает Mondoudinese.it со ссылкой на Messaggero Veneto.

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Пока неизвестно про какой вид трансфера идет речь, бразилец может перейти в Италию как на правах аренды, так и в качестве полноценного игрока.

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Напомним, Сиприано перешел в Шахтер летом прошлого года, по неофициальной информации "горняки" заплатили Сан-Паулу 1 миллион евро. В этом сезоне 20-летний бразилец сыграл за донецкую команду 6 матчей во всех турнирах.

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