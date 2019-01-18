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Сіпріано хоче повторити в Шахтарі шлях Фернандінью, Вілліана та Фреда

18:02 301 Читать на русском
Сіпріано хоче повторити в Шахтарі шлях Фернандінью, Вілліана та Фреда
Паулу Фонсека та Маркіньйос Сіпріано / Фото ФК Шахтар

Хавбек Шахтаря Маркіньйос Сіпріано зізнався, як бразильське коріння допомагає йому в адаптації у донецькому клубі.

"У Шахтарі до мене виступали багато моїх співвітчизників, які добивалися великих успіхів і, звичайно ж, я відчуваю велику відповідальність. Намагаюся рости, розвиватися, тренуватися, щоб слідувати тим же шляхом, що і Фернандінью, Вілліан, Фред. Приклад кар'єри цих гравців мене дуже надихає. Вони приїхали в Україну, проявили себе, а потім перейшли в інші топ-команди. Я також сподіваюся добитися успіху.

"Мені треба було все змінити", – Вілліан пригадав свій перехід до Шахтаря

Прекрасно, що в нашій команді багато бразильців, які підтримують і допомагають. Коли я тільки приїхав в Шахтар, вони показали мені, як тут все влаштовано, розповіли нюанси роботи. Тайсон і Нем підвозили на тренування, так як наша навчальна база знаходиться досить далеко. Всі прийняли мене найкращим чином. Важливо, що фанати Шахтаря люблять бразильців. Часто люди зупиняють нас просто на вулиці, щоб зробити фото або попросити автографи. Вони навіть вивчили деякі слова португальською, наприклад, "доброго ранку", – цитує Сіпріано Globo.

В поточному сезоні УПЛ 19-річний хавбек провів 3 поєдинки.

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Шахтар Шахтар Маркіньйос Сіпріано Маркіньйос Сіпріано Вілліан Вілліан Фернандінью Фернандінью Фред Фред Трансфери Шахтаря
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