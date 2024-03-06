Українців у іспанській Ла Лізі може побільшати – вінгер Шахтаря Олексій Кащук вже влітку може опинитись на Піренеях.

Як стало відомо Футбол 24, Кащук продовжить кар'єру в Ла Лізі. Він почав співпрацю із Олегом Смалійчуком (був співвласником Карпат у 2020 році), який активно пропонує його іспанським клубам.

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Зокрема, плани на Кащука вже давно має Мальорка, яка вирішила дочекатися закінчення контракту з Шахтарем, щоб отримати вільним агентом. Доведеться сплатити тільки "компенсацію на виховання". Також Кащука запропонували кільком іншим клубам, серед яких Жирона. Хто запропонує найкращі умови, той і отримає гравця.

Нагадаємо, контракт Олексія з Шахтарем чинний до 30 червня 2024 року. У поточному сезоні він провів за донеччан 12 матчів у всіх турнірах, в яких забив 4 голи і віддав 1 асист. Transfermarkt оцінює чемпіона світу U-20 у 2,5 млн євро.

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