Польська Лехія на офіційному сайті повідомила про завершення трансферу Богдана В'юнника.

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Гравець перебрався до Польщі на правах вільного агента, підписавши контракт до 30 червня 2028 року. Президент Лехії, Паоло Урфер, зізнався, що спочатку клуб планував підписати В'юнника на правах оренди, але через конфлікт Богдана з Шахтарем той став вільним агентом.

У новому клубі сподіваються, що В'юнник потрапить до заявки Олімпійської збірної України. Богдан виступав за молодіжні збірні України U-16, U-17 та U-21, зігравши за них загалом 38 матчів. До слова, Лехія виступає у другій лізі Польщі, а в команді вже феєрить інший українець – Максим Хлань. Також за Лехія виступають Богдан Сарнавський та Іван Желізко.

Нагадаємо, В'юнник – вихованець Шахтаря, за який і розпочав професіональну кар'єру у 2018 році. Він також виступав за Маріуполь, Цюріх та Грацер. Загалом Богдан зіграв за "гірників" у 12 матчах у всіх турнірах, забивши один гол та оформивши чотири асисти.

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