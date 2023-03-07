Головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань обрав гравців, які зіграють в спарингах з Данією та Італією в рамках підготовки до Євро-2023.

До списку збірної України U-21 на березневий збір потрапили 26 гравців, повідомляє офіційний сайт УАФ. Також Ротань визначив резерв команди, до якого увійшло ще 13 футболістів.

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Голкіпери: Нещерет, Фесюн, Кінарейкін.

Захисники: Лях, Роман, Дідик, Таловєров, Біловар, Сирота, Вівчаренко, Батагов, Драмбаєв.

Півзахисники: Желізко, Рубчинський, Назаренко, Бражко, Хлань, Михайленко, Кащук, Очеретько, Криськів, Брагару.

Нападники: В'юнник, Сікан, Ванат, Кухаревич.

Резервний список

Воротар: Твардовський.

Польові гравці: Капінус, Сич, Боль, Дячук, Фарина, Булеза, Сапуга, Вікентій Волошин, Кулієв, Кучерявий.

Зазначимо, що молодіжна збірна України проведе збори, які триватимуть з 20 по 27 березня. Під час них команда зіграє з Данією (24-го числа) та з Італією (27-го).

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