Вінгер Металіста, якого хотів СК Дніпро-1, повернувся в Туреччину
14:18 - Читать на русском
Англієць Кадім Харріс працевлаштувався у другому за силою дивізіоні Туреччини.
29-річний вінгер харків'ян у статусі вільного агента став гравцем Самсунспора, інформує пресслужба клубу. Контракт з Харрісом розрахований на два сезони.
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Кадім перебрався в Металіст у вересні 2021 року. За весь час відзначився двома голами й одним асистом у 13 поєдинках за "жовто-синіх". Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну англієць на правах оренди приєднався до Тузласпора. Була інформація, що у підписанні Харріса зацікавлений СК Дніпро-1.
Зауважимо, нова команда вінгера виступає у першій лізі Туреччини, минулий сезон вона завершила на 7 сходинці турнірної таблиці.
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