29-річний вінгер харків'ян у статусі вільного агента став гравцем Самсунспора, інформує пресслужба клубу. Контракт з Харрісом розрахований на два сезони.

Ракицький офіційно працевлаштувався у Туреччині

Кадім перебрався в Металіст у вересні 2021 року. За весь час відзначився двома голами й одним асистом у 13 поєдинках за "жовто-синіх". Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну англієць на правах оренди приєднався до Тузласпора. Була інформація, що у підписанні Харріса зацікавлений СК Дніпро-1.

Зауважимо, нова команда вінгера виступає у першій лізі Туреччини, минулий сезон вона завершила на 7 сходинці турнірної таблиці.