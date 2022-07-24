Вингер Металлиста, которого хотел СК Днепр-1, вернулся в Турцию
14:18 - Читати українською
Англичанин Кадим Харрис трудоустроился во втором по силе дивизионе Турции.
29-летний вингер харьковчан в статусе свободного агента стал игроком Самсунспора, сообщает пресс-служба клуба. Контракт с Харрисом рассчитан на два сезона.
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Кадим перебрался в Металлист в сентябре 2021 года. За все время отличился двумя голами и одним ассистом в 13 поединках за "желто-синих". После начала полномасштабного вторжения России в Украину англичанин на правах аренды присоединился к Тузласпору. Была информация, что в подписании Харриса заинтересован СК Днепр-1.
Заметим, что новая команда вингера выступает в первой лиге Турции, прошлый сезон она завершила на 7 строчке турнирной таблицы.
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