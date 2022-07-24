29-летний вингер харьковчан в статусе свободного агента стал игроком Самсунспора, сообщает пресс- служба клуба . Контракт с Харрисом рассчитан на два сезона.

Ракицкий официально трудоустроился в Турции

Кадим перебрался в Металлист в сентябре 2021 года. За все время отличился двумя голами и одним ассистом в 13 поединках за "желто-синих". После начала полномасштабного вторжения России в Украину англичанин на правах аренды присоединился к Тузласпору. Была информация, что в подписании Харриса заинтересован СК Днепр-1.

Заметим, что новая команда вингера выступает в первой лиге Турции, прошлый сезон она завершила на 7 строчке турнирной таблицы.