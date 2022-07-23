32-річний оборонець на правах вільного агента став гравцем Адани Демірспор, інформує пресслужба колективу. Контракт розрахований на рік з опцією пролонгації ще на один.

Ракицький мав пропозицію від бразильського клубу – відома причина відмови

На церемонії підписання угоди були присутні президент клубу Мурат Санджак, віцепрезидент Метін Коркмаз і спортивний директор Гекхан Гектюрк. Адана Демірспор, до слова, минулий сезон завершив у середині турнірної таблиці чемпіонату Туреччини.

Нагадаємо, Ракицький після розірвання контракту з Зенітом, за який виступав впродовж 2,5 років, тренувався з харківським Металістом та донецьким Шахтарем. Ярослав навіть був близьким до підписання угоди з "гірниками", але в останній момент перехід зірвався.

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