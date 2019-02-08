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"Він зробив свій вибір", – Гусєв прокоментував перехід Ракицького в Зеніт

18:49 1359 Читать на русском
"Він зробив свій вибір", – Гусєв прокоментував перехід Ракицького в Зеніт
Олег Гусєв / Футбол 24

Помічник наставника Динамо U-21 Олег Гусєв відреагував на факт переходу Ярослава Ракицького з Шахтаря у Зеніт.

"Як відреагував на те, що Ракицький перейшов у Зеніт? Абсолютно нейтрально, все одно. Це його рішення. Йому незабаром 30, він зробив свій вибір. Оцінив, поклав на ваги одне та інше", – розповів Гусєв у програмі ФизКультура.

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Нагадаємо, Ракицький перейшов у Зеніт з донецького Шахтаря та підписав контракт на 3,5 року. За неофіційною інформацією, трансфер центрбека обійшовся Зеніту у 15 мільйонів євро – 10 отримав Шахтар, а також 5 сам Ярослав. Крім того, зарплатня українця у пітерському клубі складає 2,5 мільйони євро на рік.

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Теги
Ярослав Ракицький Ярослав Ракицький Олег Гусєв Олег Гусєв Динамо Динамо Зеніт Зеніт Українці за кордоном
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