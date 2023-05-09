Ла Ліга схвалила план Барселони щодо підписання Мессі – у клубу є запасний план на випадок провалу переговорів
Хав'єр Тебас дав Барселоні зелене світло на підписання Ліонеля Мессі.
Керівництво Ла Ліги в особі президента організації Хав'єра Тебаса схвалило "план життєздатності" Барселони і дало зелене світло для підписання контракту з Ліонелем Мессі. Про це інформує Catalunya Ràdio.
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Для підписання Мессі каталонському клубу доведеться розпрощатися з кількома гравцями і виручити 100 мільйонів євро. Раніше повідомлялося, що Барселона планує отримати 80 млн євро від продажу Рафіньї в Ньюкасл.
Згідно з інсайдером Жераром Ромеро, у Барселони є запасний план, якщо клубу не вдасться повернути Мессі. Аргентинця може замінити гравець, який зіграє сьогодні в півфінальному матчі Ліги чемпіонів Реал – Манчестер Сіті.
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