Керівництво Ла Ліги в особі президента організації Хав'єра Тебаса схвалило "план життєздатності" Барселони і дало зелене світло для підписання контракту з Ліонелем Мессі. Про це інформує Catalunya Ràdio.

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Для підписання Мессі каталонському клубу доведеться розпрощатися з кількома гравцями і виручити 100 мільйонів євро. Раніше повідомлялося, що Барселона планує отримати 80 млн євро від продажу Рафіньї в Ньюкасл.

Згідно з інсайдером Жераром Ромеро, у Барселони є запасний план, якщо клубу не вдасться повернути Мессі. Аргентинця може замінити гравець, який зіграє сьогодні в півфінальному матчі Ліги чемпіонів Реал – Манчестер Сіті.

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