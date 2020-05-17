Рома загрузла у космічних боргах та змушена продавати головних зірок – Фонсека ризикує втратити лідерів

"Джалороссі" відзвітували про наявність заборгованості на суму 278,5 млн євро. Це спонукає Рому вкотре продавати своїх провідних футболістів.

Як відомо, Рома регулярно змушена продавати своїх головних зірок, щоб залатати діри в бюджеті. За останній рік заборгованість римлян зросла ще на 60 млн євро, а всього складає майже 300 млн. Після таких цифр немає жодних сумнівів, що кілька виконавців влітку покинуть клуб.

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Серед них – Ніколо Дзаньйоло та Лоренцо Пеллегріні. Перший ще нещодавно оцінювався у 80 млн євро, але важка травма та фінансова криза знизили вартість гравця, за яким стежить Ліверпуль. З Пеллегріні ще гірша ситуація – його клаусула складає лише 30 млн євро, повідомляє Football Italia з посиланням на італійські медіа. Ним вже цікавляться Ювентус, Інтер, Мілан, ПСЖ та клуби АПЛ.

Нагадаємо, наразі команда Паулу Фонсеки посідає 5 місце в Серії А.

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