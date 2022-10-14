Колишній тренер Динамо Йожеф Сабо пройшовся по Мірчі Луческу після невдачі у матчі з Ренном (0:1).

– Ренн сильніший і технічніший за Динамо. Перемогли 1:0 – їм цього вистачило. Особисто для мене матч був не дуже цікавим. Не скажу, що були стовідсоткові моменти, але французи виглядали краще. На сьогоднішній день ми маємо таку гру у виконанні Динамо.

– Як оціните заміни, в порівнянні з попереднім матчем?

– Я не розумію... Куди Луческу тільки не всовував Гармаша. Караваєв наче добре виглядав – працьовитий, забивав, а він його не ставить. Будь-який хороший футболіст, якщо він сидітиме на лаві запасних, вийшовши на 10-15 хвилин нічого не покаже. Не розумію, навіщо брали новачків, які або на заміні, або не в заявці. Хоча б на тайм їх поставити... Скільки гравців в запасі сидять, а грають одні й ті ж...

Динамо – Ренн – 0:1 – відеоогляд матчу, в якому кияни оформили виліт з Ліги Європи

– Чого не вистачає в грі Динамо?

– Вони працюють на футбольному полі – саме працюють, стараються, але не виходить. В атаці взагалі нічого немає. Динамо не може забити.

– Кого із гравців киян можна виділити?

– Більш-менш Циганкова. Але він робить простріли – а там нікого немає. Це має бути відпрацьовано в тренувальному процесі. М'яч пролітає, а там нікого. Куди поліз Дубінчак під час одного з таких прострілів? В сітку? Про це потрібно задуматися тренеру. Під час атаки всі мають йти вперед, але такого зараз немає. Шкода, але, що маємо, те маємо.

– З чим пов'язані ранні, як для Луческу, заміни?

– Ми бачили схожі заміни раніше. Нічого нового. Постав ти новачків – нічого ж не зміниш вже. Чи вони настільки погані, що не підходять Динамо?

– Чи варто Динамо зараз міняти тренера?

– Вже говорилося, що керівництво клубу все влаштовує і його не звільнять. Він може тільки сам піти, – резюмував Сабо в коментарі 1927.kiev.ua.

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