Бывший тренер Динамо Йожеф Сабо прошелся по Мирче Луческу после неудачи в матче с Ренном (0:1).

– Ренн сильнее и техничнее Динамо. Победили 1:0 – им этого хватило. Лично для меня матч был не слишком интересным. Не скажу, что были стопроцентные моменты, но французы выглядели лучше. На сегодняшний день у нас есть такая игра в исполнении Динамо.

– Как оцените замены по сравнению с предыдущим матчем?

– Я не понимаю… Куда Луческу только не засовывал Гармаша. Караваев вроде хорошо выглядел – трудолюбивый, забивал, а он его не ставит. Любой хороший футболист, если он будет сидеть на скамейке запасных, выйдя на 10-15 минут, ничего не покажет. Не понимаю, зачем брали новичков, которые или на замене, или не в заявке. Хотя бы на тайм их поставить... Сколько игроков в запасе сидят, а играют одни и те же...

Динамо – Ренн – 0:1 – видеообзор матча, в котором киевляне оформили вылет из Лиги Европы

– Чего не хватает в игре Динамо?

– Они работают на футбольном поле – именно работают, стараются, но не выходит. В атаке вообще ничего нет. Динамо не может забить.

– Кого из игроков киевлян можно выделить?

– Более-менее Цыганкова. Но он делает прострелы – а там никого нет. Это должно быть отработано в тренировочном процессе. Мяч пролетает, а там никого. Куда полез Дубинчак во время одного из таких прострелов? В сетку? Об этом нужно задуматься тренеру. При атаке все должны идти вперед, но такого сейчас нет. Жаль, но что имеем, то имеем.

– С чем связаны ранние, как для Луческу, замены?

– Мы видели подобные замены раньше. Ничего нового. Поставь ты новичков – ничего не изменишь уже. Или они настолько плохи, что не подходят Динамо?

– Стоит ли Динамо сейчас менять тренера?

– Уже говорилось, что руководство клуба все устраивает и его не уволят. Он может только сам уйти, – резюмировал Сабо в комментарии 1927.kiev.ua.

Динамо бесславно проиграло 4 матч подряд и вылетело из ЛЕ – Киев сохраняет шансы на еврокубковую весну, новый привоз