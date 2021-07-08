"Найголовніша перевага Шкуріна – це гравець зі стрижнем. У нього є своя думка, яку він відстоює. Плюс ці події, які відбулися у нас, в Білорусі. Він чітко висловив свою позицію. На відміну від багатьох футболістів", – розповів Дулуб для програми ТаТоТаке.

Динамо підпише форварда з московського ЦСКА, – Бурбас

За чутками, київське Динамо веде перемовини з ЦСКА щодо оренди нападника Іллі Шкуріна. Свого часу футболіст заявив, що не повернеться у Білорусь, поки країною керує самопроголошений президент Олександр Лукашенко.

У минулому сезоні РПЛ Шкурін провів 9 матчів, в яких відзначився трьома голами.

Із Динамо – на вихід: Луческу втратив віру у Супрягу і ще 12 динамівців, серед яких навіть вчорашні лідери