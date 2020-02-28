"Він усе цементує": Юрченко розповів про сильні та слабкі сторони капітана збірної Австрії

Півзахисник Зорі Владлен Юрченко поділився думкою про капітана збірної Австрії Юліана Баумгартлінгера, з яким свого часу виступав за німецький Байєр.

"Баумгартлінгер постійно був в ротації, його потроху підпускали. Потім змінився тренер, він почав грати вже в основі.

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Перше – це дисципліна. У нього така позиція на полі – опорний півзахисник. Він відчуває себе лідером.

Не думаю, що у нашої збірної повинні виникати якісь проблеми. Але треба розуміти, що це людина, яка в складний для команди момент може взяти на себе ініціативу.

Якщо наша збірна буде домінувати, він буде руйнувати атаки. В атаці у нього гірше виходить, ніж в захисті. Він душа компанії, все цементує на полі", – сказав Юрченко Youtube-каналу FootballHub.

Зазначимо, що у відборі до Євро-2020 Баумгартлінгер зіграв за збірну Австрії 8 матчів. Збірна України зустрінеться з Австрією у третьому турі групового раунду Євро-2020. Матч відбудеться 22 червня.

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