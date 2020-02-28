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"Он все цементирует": Юрченко рассказал о сильных и слабых сторонах капитана сборной Австрии

14:00 25 Читати українською
"Он все цементирует": Юрченко рассказал о сильных и слабых сторонах капитана сборной Австрии
Юлиан Баумгартлингер / Taaye.com

Полузащитник Зари Владлен Юрченко поделился мнением о капитане сборной Австрии Юлиане Баумгартлингере, с которым в свое время выступал за немецкий Байер.

"Баумгартлингер постоянно был в ротации, его понемногу подпускали. Затем сменился тренер, он начал играть уже в основе.

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Первое – это дисциплина. У него такая позиция на поле – опорный полузащитник. Он чувствует себя лидером.

Не думаю, что у нашей сборной должны возникать какие-то проблемы. Но надо понимать, что это человек, который в сложный для команды момент может взять на себя инициативу.

Если наша сборная будет доминировать, он будет разрушать атаки. В атаке у него хуже получается, чем в защите. Он душа компании, все цементирует на поле", – сказал Юрченко Youtube-каналу FootballHub.

Отметим, что в отборе к Евро-2020 Баумгартлингер сыграл за сборную Австрии 8 матчей. Сборная Украины встретится с Австрией в третьем туре группового раунда Евро-2020. Матч состоится 22 июня.

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