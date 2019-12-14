Хавбек Австрії Баумгартлінгер: Збірну України у нас в країні багато хто недооцінює

Півзахисник збірної Австрії Юліан Баумгартлінгер оцінив суперників своєї команди на груповому етапі Євро-2020.

"Особисто я задоволений жеребом і з нетерпінням чекаю майбутніх дуелей в Бухаресті і Амстердамі. У нас дуже цікава і захоплююча група. Нідерланди – це молода, перспективна команда, яка явно заслуговує найвищих оцінок. Україна пройшла кваліфікацію без поразок і, на мій погляд, багато хто у нас в країні недооцінює її.

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Третій суперник поки що невідомий, але найскладнішим з можливих вважаю Румунію. Там також гарна молодь, підкріплена відмінною командою U-21. Плюс у них буде перевага домашнього стадіону", – цитує Баумгартлінгера Salzburger Nachrichten.

Нагадаємо, збірна України зустрінеться з Австрією у третьому турі групового раунду Євро-2020. Матч відбудеться 22 червня.

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