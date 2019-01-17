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Кравець та Бланко-Лещук претендують на звання найкращого лівого латераля та форварда першого кола Сегунди

22:36 296 Читать на русском
Кравець та Бланко-Лещук претендують на звання найкращого лівого латераля та форварда першого кола Сегунди
Василь Кравець / ФК Леганес

Екс-захисник Луго Василь Кравець може отримати нагороду найкращого лівого флангового захисника Сегунди в першому колі. Густаво Бланко-Лещук з Малаги може стати найкращим форвардом.

Іспанське видання Onda Cero проводить голосування на найкращого лівого латераля Сегунди сезону 2018/19.

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Серед номінантів і український захисник Василь Кравець, який першу частину сезону провів у складі Луго. Нагадаємо, минулого тижня гравець перебрався в Леганес і вже дебютував за нову команду в матчі 1/8 фіналу Кубка Іспанії проти Реала (1:0).

На звання також претендують Карлос Клерк з Осасуни та Феде Рікка з Малаги.

Найкращим нападником може стати аргентинець Густаво Бланко-Лещук, який на правах оренди з донецького Шахтаря виступає в Малазі.

Теги
Іспанія Головне Українці за кордоном Малага Малага Василь Кравець Василь Кравець Леганес Леганес Луго Луго Сегунда
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