"Це футбол, Жоржінью шкодує, що він не забив пенальті. Можливо, нам пощастить в останньому матчі. Призначення пенальті було правильним. Це складно, але ми досі на два голи попереду. Ми повинні поїхати в Північну Ірландію, спробувати зіграти в нашу гру і виграти. Також сподіватися, що Болгарія матиме чудову гру проти швейцарців.

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Ми повинні грати у свою гру та перемагати, це наше завдання. Наразі потрібно відновити сили, це була дуже важка гра. Слід бути впевненими у собі, навіть коли здається, що справи йдуть не дуже добре, вони можуть змінитись.

Він шкодує, це нормально – не забити такий пенальті на 90-й хвилині... Ясно, що Жоржінью розчарований, команда також, але зараз нічого не поробиш. Я впевнений, що ми будемо на чемпіонаті світу", – наводить слова Манчіні Football Italia.

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