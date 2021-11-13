"Это футбол, Жоржинью сожалеет, что он не забил пенальти. Возможно, нам повезет в последнем матче. Назначение пенальти было правильным. Это сложно, но мы все еще на два гола впереди. Мы должны поехать в Северную Ирландию, попытаться сыграть в нашу игру и выиграть. Также надеяться, что Болгария будет иметь замечательную игру против швейцарцев.

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Мы должны играть в свою игру и побеждать, это наша задача. Пока нужно восстановить силы, это была очень тяжелая игра. Следует быть уверенными в себе, даже если кажется, что дела обстоят не очень хорошо, они могут измениться.

Он жалеет, это нормально – не забить такой пенальти на 90-й минуте... Ясно, что Жоржинью разочарован, команда тоже, но сейчас ничего не поделаешь. Я уверен, что мы будем на чемпионате мира", – приводит слова Манчини Football Italia.

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