Збірні Італії та Швейцарії поділили очки у 9-му турі відбору на ЧС-2022. Дивіться відео забитих м'ячів і огляд матчу на "Футбол 24".

Це був поєдинок за перше місце групи С – команди набрали по 14 очок, тому переможець відкривав собі шлях до прямої путівки на Мундіаль. Швейцарці вийшли вперед на 11-й хвилині, коли Відмер ледь не розірвав сітку могутнім ударом з-за меж карного майданчика. Італія зусиллями Ді Лоренцо відповіла ще до перерви. Інсіньє виконав височенну подачу, а захисник Наполі випередив і захисників і Зоммера.

Італія розписала нічию зі Швейцарією у битві за пряму путівку на Мундіаль – все вирішиться в останньому турі

Після відпочинку команди діяли дещо обережніше, чекаючи кульмінації на останніх хвилинах. Саме тоді Берарді заробив пенальті, але Жоржінью примудрився запустити м'яч над воротами. 1:1 – все вирішиться в останньому турі, хоча чемпіони Європи зберегли бодай кращу різницю голів (+11 проти +9 у Швейцарії).