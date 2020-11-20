"Я був дуже щасливий, коли він перейшов в Барсу. Я побажав йому удачі – він подякував мені. Вважаю його футболістом, здатним почати нову еру Барселони. Упевнений, що і в складі Нідерландів він буде одним із найкращих гравців свого покоління на ЧС-2022. Він ще дуже молодий.

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Думаю, він неймовірний футболіст, не боїться отримувати м'яч у зонах, в яких складно віддавати пас назад. Дуже хороший гравець. Очевидно, Барселона висуває дуже високі вимоги до рівня гравця. Ти приїжджаєш в Барселону, а там Мессі, Грізманн, Піке, Бускетс, тер Штеген – найкращі гравці світу в твоїй команді. Потрібен час на адаптацію до нової культури, нової мови.

Френкі де Йонг – це Френкі де Йонг, він не Хаві і не Іньєста. Він дуже хороший хлопець з чудовими організаторськими здібностями в півзахисті. У мене немає сумнівів у його навичках, все буде залежати від нього самого", – сказав Хаві.

Зауважимо, Френкі перебрався у Барселону влітку 2019-го. У поточному сезоні півзахисник провів 10 поєдинків у всіх турнірах, проте відзначився лише одним асистом.

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