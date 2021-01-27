Арсенал на своєму сайті оголосив про оренду норвежця до кінця сезону. За неофіційними даними, "каноніри" віддадуть Реалу 2 млн євро.

Арсенал підсилився голкіпером збірної Австралії

Попередній сезон Едегор провів у Реал Сосьєдаді, а влітку мадридці вирішили повернути хавбека. Втім, Зідан так і не дав Мартіну достатньо ігрового часу – 367 хвилин у всіх турнірах і жодної результативної дії. Тепер 22-річний гравець спробує повернути колишню форму на Емірейтс.

Додамо, що Мартін Едегор носитиме у новому клубі футболку з номером 11.

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