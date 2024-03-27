"Наскільки сумно це буває, я не знаю, як це описати краще. Під час гри мені здавалося, що я мало що пам'ятаю.

Україна – Ісландія: визначився "Лев" вирішального матчу за вихід на Євро-2024

Я передивлявся моменти, але Лунін немов прочитав мене. Він завжди був поруч. Мені важко сказати. Перший гол виглядав "неохайно" і змінив гру. Ми все ще були в грі з рахунком 1:1. Потім був другий гол, і ми витратили багато сил, намагаючись утримати позицію. Це все змінило.

Чи була це найважча поразка в його кар'єрі? Сто відсотків", – з сумом розповів Торстейнссон виданню Visir.

Нагадаємо, Україна здолала Ісландію з рахунком 2:1 і здобула путівку на Євро-2024. Команда Сергія Реброва зіграє у групі E, де суперниками будуть Бельгія, Румунія та Словаччина.

Україна видряпала путівку на Євро-2024, здобувши вольову перемогу над Ісландією