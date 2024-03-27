"Насколько грустно это бывает, я не знаю, как это описать лучше. Во время игры мне казалось, что я мало что помню.

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Я пересматривал моменты, но Лунин словно прочитал меня. Он всегда был рядом. Мне трудно сказать. Первый гол выглядел "неряшливо" и изменил игру. Мы все еще были в игре со счетом 1:1. Потом был второй гол, и мы потратили много сил, пытаясь удержать позицию. Это все изменило.

Было ли это самое тяжелое поражение в его карьере? Сто процентов", – с грустью рассказал Торстейнссон изданию Visir.

Напомним, Украина одолела Исландию со счетом 2:1 и добыла путевку на Евро-2024. Команда Сергея Реброва сыграет в группе E, где соперниками будут Бельгия, Румыния и Словакия.

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