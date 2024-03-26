Вболівальники збірної України обрали найкращого гравця у поєдинку за вихід на чемпіонат Європи проти ісландців.

Нагорода "Лев матчу" дісталась Михайлові Мудрику – за вінгера Челсі проголосували 29% вболівальників, повідомляє офіційний сайт нагороди.

Україна – Ісландія – 2:1 – відео голів

Друге місце у голосуванні посів півзахисник Шахтаря Георгій Судакова – 22%, а третя сходинка дісталась вінгеру Жирони і автору першого гола Віктору Циганкову – 19%.

Серед інших, уподобання фанатів розділились наступним чином: Андрій Лунін – 9%, Роман Яремчук – 6%, Віталій Миколенко – 5%, Юхим Конопля – 3%, Ілля Забарний – 2%, Руслан Маліновський, Микола Матвієнко та Володимир Бражко – по 1%.

Нагадаємо, Мудрик вийшов в основі і на 84-й хвилині потужним ударом приніс Україні путівку на чемпіонат Європи 2024 року.

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