"Звичайно, ми були не задоволені грою в першому таймі. Грою в атаці, грою при виході з оборони в атаку, але головне, що ми перекрили всі зони. Правильно зіграли у захисті й забили зі стандарту. Тому, можна сказати, що по плану на перший тайм зіграли непогано. Після перерви Інгулець перебудувався, зіграв по іншій схемі і створив кілька таких серйозних моментів, щоб зрівняти рахунок. Проте добре зіграв наш воротар.

Але ніхто не міг подумати, що ми можемо програти цю гру, адже залишалося шість хвилин до закінчення основного часу. По замінах важко було говорити, але у перерві ми замінили Паламара на Олега Вишневського, щоб підсилити гру у нападі та вихід з оборони в атаку.

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На превеликий жаль, отримали автогол й незрозумілий пенальті у свої ворота. Незрозумілий, тому що Олександр Мельник зіграв дивно. Видно було, що він вже втомився й не розумів, що робить. Справедливий пенальті.

Вирішувати долю матчу потрібно було кількома хвилинами раніше. Я маю на увазі моменти Міхаїла Гечева. На превеликий жаль, він їх не реалізував. Хлопці старалися. Претензії є, тому що програли на останніх хвилинах. Але головне, що ми побачили самовіддачу, бійцівський дух. Просто нас не вистачило на 95 хвилин, враховуючи проблеми, які я назвав на початку", – цитує Шарана прес-служба Миная.

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