Український нападник Володимир Одарюк продовжить кар'єру в Минаї, повідомляє прес-служба закарпатців.

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29-річний форвард підписав із командою Володимира Шарана угоду терміном на 2 сезони – до 30 червня 2025 року. В новому клубі він виступатиме у футболці під номером 10.

Нагадаємо, Одарюк – вихованець Ворскли, за яку і дебютував на професіональному рівні у 2012-му. Провів у структурі полтавського клубу 8 років. Грав також за Гірник-Спорт, Миколаїв та Олександрію.

Останнім його клубом був Інгулець, за який минулого сезону він зіграв 26 матчів і забив 3 голи (до слова, петровці у перехідних матчах поступились ЛНЗ і вилетіли у Першу лігу). Transfermarkt оцінює Володимира у 300 тисяч євро.

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