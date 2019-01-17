toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ТРАНСФЕРИ ДИНАМО ФРАН СОЛЬ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛЕГАНЕС - РЕАЛ МАДРИД

"Він був би ідеальним придбанням для Барселони", – Хаві радить каталонцям звернути увагу на зірку Баварії

14:50 1612 Читать на русском
"Він був би ідеальним придбанням для Барселони", – Хаві радить каталонцям звернути увагу на зірку Баварії
Йозуа Кімміх / фото із соцмереж

Колишній півзахисник Барселони Хаві Ернандес заявив, що захисник Баварії Йозуа Кімміх ідеально підійшов би каталонському клубу.

"Я говорив з Гвардіолою про Кімміха. Пеп сказав: "У мене є гравець, який здатний виступати на всіх позиціях!" Я спитав, хто цей хлопець. Він розповів про гравця на прізвище Кімміх, про якого я раніше нічого не чув. Відтоді я стежив за його кар'єрою.

Барселона назвала свою головну трансферну ціль

Йозуа – сьогодення і майбутнє Баварії і збірної Німеччини. І він дійсно може грати на будь-якій позиції. Думаю, він був би ідеальним придбанням для Барселони.

Всю свою кар'єру я шукав футболістів, які могли б підійти Барсі. Раніше це був Лам, а тепер це Кімміх. Він запросто б заграв в Барселоні. Але Баварія виступає на такому ж рівні.

Бартомеу: У нас немає сумнівів, хто тренуватиме Барселону наступного сезону

Чи може Кімміх стати новим Хаві? Безперечно. Він здатний стати одним з найкращих гравців у світі на кількох позиціях. Можливо, Йозуа вже ним став. Це відрізняє його від мене – я міг грати на одній позиції, а він більш універсальний", – цитує Хаві Bild.

Теги
Барселона Барселона Іспанія Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола Йозуа Кімміх Йозуа Кімміх Хаві Ернандес Хаві Ернандес Баварія Баварія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
40
хв
Реал Сосьєдад
20:30
Бетіс
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук