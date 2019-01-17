"Він був би ідеальним придбанням для Барселони", – Хаві радить каталонцям звернути увагу на зірку Баварії

Колишній півзахисник Барселони Хаві Ернандес заявив, що захисник Баварії Йозуа Кімміх ідеально підійшов би каталонському клубу.

"Я говорив з Гвардіолою про Кімміха. Пеп сказав: "У мене є гравець, який здатний виступати на всіх позиціях!" Я спитав, хто цей хлопець. Він розповів про гравця на прізвище Кімміх, про якого я раніше нічого не чув. Відтоді я стежив за його кар'єрою.

Барселона назвала свою головну трансферну ціль

Йозуа – сьогодення і майбутнє Баварії і збірної Німеччини. І він дійсно може грати на будь-якій позиції. Думаю, він був би ідеальним придбанням для Барселони.

Всю свою кар'єру я шукав футболістів, які могли б підійти Барсі. Раніше це був Лам, а тепер це Кімміх. Він запросто б заграв в Барселоні. Але Баварія виступає на такому ж рівні.

Бартомеу: У нас немає сумнівів, хто тренуватиме Барселону наступного сезону

Чи може Кімміх стати новим Хаві? Безперечно. Він здатний стати одним з найкращих гравців у світі на кількох позиціях. Можливо, Йозуа вже ним став. Це відрізняє його від мене – я міг грати на одній позиції, а він більш універсальний", – цитує Хаві Bild.