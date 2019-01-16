Бартомеу: У нас немає сумнівів, хто тренуватиме Барселону наступного сезону

Президент іспанської Барселони Жозеп-Марія Бартомеу прокоментував майбутнє наставника Ернесто Вальверде в каталонському клубі.

"У нас немає ніяких сумнівів, що Вальверде буде тренером Барселони в наступному сезоні. Звичайно, пізніше між нами відбудеться розмова – така домовленість.

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Ернесто – тренер, в якому ми впевнені. Він чудово робить свою роботу. Це розумний тренер, який знає ігрову систему Барселони і добре проявляє її в ході матчів", – цитує Бартомеу Sport.es.

Нагадаємо, Вальверде очолив Барселону в 2017 році. Біля керма команди Ернесто виграв чемпіонат, Кубок і Суперкубок Іспанії.

Після 22-х турів Ла Ліги Барса очолює турнірну таблицю, відірвавшись від найближчого переслідувача на 5 очок.

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