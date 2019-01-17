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Барселона назвала свою головну трансферну ціль

09:54 895 Читать на русском
Барселона назвала свою головну трансферну ціль
Карлос Вела / Фото: соцмережі

Каталонський клуб має намір підсилити лінію атаки мексиканським нападником Карлосом Велою.

Барселона націлилась на форварда Лос-Анджелеса Карлоса Велу, передає інформацію Radio Barcelona портал AS.

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Ернесто Вальверде вважає 29-річного мексиканця чи не найкращою кандидатурою у лінію атаки. Також каталонцям подобається те, що Вела має досвід виступів у Ла Лізі, адже провів 6 сезонів у Реал Сосьєдад.

У 31 матчі за Лос-Анджелес Вела забив 15 голів та віддав 12 результативних передач.

Теги
Іспанія Трансфери Барселони Карлос Вела Карлос Вела Барселона Барселона
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