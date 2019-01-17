Барселона назвала свою головну трансферну ціль

Іспанія — 09:34 2613
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Тут штрафують за відвідуваність: як відбувається організація матчів Ла Ліги, або Великий посібник для УПЛ
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"Вдячний Динамо за те, що отримаю шанс зіграти в єврокубках", – Фран Соль прокоментував перехід в київський клубУкраїна — 16 січ 1958
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Динамо офіційно оголосило про підписання Франа СоляУкраїна — 16 січ 3962
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Роналду виграв 26-й трофей на клубному рівніІталія — 16 січ 852
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Ювентус завдяки голу Роналду переміг Мілан та виграв Суперкубок Італії, ставши рекордсменом турніруІталія — 16 січ 3565
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