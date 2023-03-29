"Хто в команді найвеселіший? Роб Холдінг веселий, Бен Вайт також. Але Зінченко для мене найкращий, найсмішніший.

Зінченко перестане дратувати партнерів – Арсенал не включив українця у список претендентів на гравця місяця

Такий кумедний, він божевільний. У нас багато різних типів хлопців у роздягальні, це завжди добре", – поділився Саліба в коментарі Stadium Astro.

Додамо, що Зінченко провів 27 поєдинків за Арсеналу в цьому сезоні, в яких відзначився голом та 2 результативними передачами.

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