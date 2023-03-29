"Він божевільний": одноклубник Зінченка назвав найяскравішу рису українця
29 березня 10:38 - Читать на русском
Захисник Арсенала Вільям Саліба розповів про найвеселіших гравців у складі "канонірів".
"Хто в команді найвеселіший? Роб Холдінг веселий, Бен Вайт також. Але Зінченко для мене найкращий, найсмішніший.
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Такий кумедний, він божевільний. У нас багато різних типів хлопців у роздягальні, це завжди добре", – поділився Саліба в коментарі Stadium Astro.
Додамо, що Зінченко провів 27 поєдинків за Арсеналу в цьому сезоні, в яких відзначився голом та 2 результативними передачами.
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