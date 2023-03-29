"Кто в команде самый веселый? Роб Холдинг веселый, Бен Уайт также. Но Зинченко для меня самый лучший, самый смешной.

Зинченко перестанет раздражать партнеров – Арсенал не включил украинца в список претендентов на игрока месяца

Такой забавный, он сумасшедший. У нас много разных типов парней в раздевалке, это всегда хорошо", – поделился Салиба в комментарии Stadium Astro.

Добавим, что Зинченко провел 27 поединков за Арсенал в этом сезоне, в которых отметился голом и 2 результативными передачами.

Зинченко – фаворит на титул в борьбе с Гвардиолой. Аргументы за Арсенал и Манчестер Сити на финише АПЛ