Вільяреал поступився Барселоні в рамках 32-го туру Ла Ліги. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Господарі вийшли вперед на 26 хвилині. Пау Торрес виконав чудову передачу на реактивного Чуквуезе, який легко оббіг і Альбу, і Піке і тер Штегена. Щастя Вільяреала виявилося недовгим, оскільки Грізманн оформив дубль за 7 хвилин. Спочатку француз ефектно перекинув Асенхо, а потім підчатував необачний пас Фойта.

Барселона завдяки дублю Грізманна обіграла Вільяреал та наздогнала Мадрид

По перерві "Жовта субмарина" залишилася в меншості. Трігерос жорстким підкатом ледь не зламав ногу Мессі. Хавбека Вільяреала не врятував навіть початковий дотик до м'яча – пряма червона. На щастя, Ліонель залишився неушкодженим і зміг святкувати вольову перемогу Барселони.