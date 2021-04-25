Барселона накануне получила хорошие новости – Реал не смог выиграть свой матч отчетного тура, расписав "сухую" ничью с Бетисом. Таким образом каталонцы получили возможность догнать Мадрид, да еще и имея игру в запасе. Однако для Рональда Кумана главной целью остается чемпионство. Атлетико свой поединок выиграл, поэтому нужно было также побеждать, чтобы не пустить "матрасников" в отрыв. В свою очередь, у Вильярреала цели скромнее. "Желтая субмарина" должен бороться за попадание в зону еврокубков. Да, команда все еще выступает в Лиге Европе, но ставить все на "любимый" турнир Унаи Эмери было бы слишком опрометчиво. Да и болезненное поражение от Барсы в первом круге (0:4) требовало сатисфакции.

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Поэтому никому не надо было времени на адаптацию. Острота начала возникать со стартовым свистком. Более активными были хозяева. Для понимания ситуации – в первые 5 минут из всех игроков Барсы чаще всего с мячом встречался тер Штеген. Каталонцы пытались осуществлять розыгрыш мяча через всех трех центрбеков, но Вильярреал прессинговал у чужой штрафной большими силами. Дало ли это результат? Спорно. Активное давление якобы и создавало иллюзию остроты, но можем вспомнить разве что неточный удар Морено после подачи с углового.

Рональд Куман отказался от прессинга на чужой трети, сделав ставку на дуэт Месси-Гризманн. Такая пара форвардов часто оказывалась в проигрышном положении после вертикальных забросов со своей половине. Однако, стоило им только зацепиться за мяч, и у Вильярреала начинались проблемы. Вторая волна атаки каталонцев была крайне мощной: Дест и Альба помогали с флангов, а Педри и де Йонг – из центра. Нидерландец в первой трети тайма вообще часто оказывался чуть ли не на позиции центрфорварда. Именно Фрэнки создал первый опасный момент, когда сбрасывал под удар Гризманну – защитники заблокировали, и там, вероятно, был офсайд.

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На 16-й минуте все тот же де Йонг не забил лишь чудом. Хавбек из пределов вратарской переправлял в пустые ворота после прострела с левого фланга от Альбы, но каким-то чудом успел сгруппироваться Асенхо и в прыжке отбить, а потом нидерландец с метра также умудрился не добить в пустые, попав ногой в штангу. Претенденты на сейв и курьез тура!

Вильярреал огрызнулся полумоментом у Морено, а затем случилось какое-то безумие – два почти гола-близнеца в минуту. Сначала Пау Торрес длинным пасом перед чужим штрафным нашел Чуквуезе, против которого почему-то действовал Альба, хотя гости вышли с тремя центральными. Нигериец легко убрал Жорди, обыграл тер Штегена и закатил в пустые. Сполна насладиться своим успехом "Желтая субмарина" не успела. Буквально в следующей же атаке Барселона сравняла. Еще один центрбэк (на этот раз Мингеса) забросил на Гризманна. Француз принял за спинами и элегантно перебросил мяч над Асенхо. Не прошло и десяти минут, а каталонцы уже были впереди. Гризманн подстерег ужасный ляп соперников. Фойт отдавал на своего голкипера, но передачу перехватил Антуан, которому оставалось только пробить мимо шокированного Асенхо – 1:2.

Доигрывали первую половину при безапелляционном преимуществе Барселоны. Гости держали мяч, а хозяева с большими проблемами отбивались. У Вильярреала перестали получаться даже контратаки. Только мастерство Асенхо позволило уйти на перерыв, уступая в счете минимально. Сложилось впечатление, что после отдыха на поле вышли совсем другие команды. На былую интенсивность не было и намека. В начале второго тайма Барса почти не видела мяча, а контроль Вильярреала был стерильным. Все завершалось максимум на подступах к штрафной соперника.

Унаи Эмери попытался вмешаться в игру, проведя двойную замену. Вскоре после этого "Жолтая субмарина" имела роскошный шанс, но создали его отнудь не свежие футболисты. Чуквуэзе слева ворвался в штрафную, финтом уложив на газон Педри, и покатил под удар Капуэ. Француз бил на силу, но попал в тер Штегена, который почти завалился в другую сторону. Это могло бы придать хозяевам импульс, но своих партнеров подставил Тригерос. Мануэль нелепым образом заработал удаление – в середине поля хавбек прямой ногой влетел в голень Месси. Безапелляционное красная.

Похоже, численное преимущество подействовало на Барселону успокаивающе. Каталонцы прижались к своим воротам и давали сопернику строить свои атаки почти без сопротивления. Поэтому, Вильярреал регулярно обострял и имел несколько возможностей сравнять счет. На ударной позиции поочередно оказывались Чуквуэзе, Эступиньян и Морено. Возможно, в расчете на контратаки Куман выпустил известного спринтера – Усмана Дембеле. Однако француз проявил себя в другом, выведя на свидание с голкипером де Йонга. Фрэнки в очередной раз из выгодной позиции не сумел попасть в цель.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу Барселоны. Каталонцы набрали 71 очко, сравнявшись с Реалом при игре в запасе. Атлетико опережает преследователей на два пункта. Вильярреал потерял шанс опередить Бетис и Реал Сосьедад, оставшись на седьмой позиции.