Осасуна продовжила скочуватись вниз по таблиці Ла Ліги, зазнавши поразки від Вільяреала у матчі 9-го туру (0:2). Звіт читайте на "Футбол 24".

Вільяреал закривав програму 9-го туру Ла Ліги домашнім матчем проти Осасуни. Обидві команди останнім часом не тішили своїх вболівальників – левантійці не знали перемог у чотирьох поєдинках поспіль, а памплонці не виграли у трьох. Мотивації футболістам додавала можливість піднятись у зону єврокубків.

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Загалом, зустріч пройшла за переваги Вільяреала. Осасуна завдала трохи більше ударів, однак із 14 пострілів лише два пройшли з меж штрафного – всі інші виявились дальніми й негострими. "Жовта субмарина" провела 8 ударів з периметру, та і загалом виглядала значно небезпечніше. За очікуваними голами левантійці вели з рахунком 1,58 vs 0,50 xG.

Такий футбол вилився у два голи Груневальда. На 42-й хвилині Данджума вивів підопічних Унаї Емері вперед, п'яткою замкнувши простріл Джексона на лінію воротарського. На 52-й же нідерландець реалізував пенальті – 2:0. Цього виявилось достатньо для перемоги господарів. Осасуна жодним забитим м'ячем не відповіла.

Вільяреал набрав 15 очок і піднявся на сьоме місце, в зону Ліги конференцій. Осасуна з 13 заліковими балами опустилася на дев'яту сходинку.

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